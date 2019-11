Studio 100 -baas Hans Bourlon opent in Mechelen het Kunstuur: een nieuw museum dat de toeschouwers in één uur tijd wil onderdompelen in kunst. Er hangen 32 schilderijen van Belgische topkunstenaars uit de vorige eeuw. Bekende en minder bekende Vlamingen vertellen bij elk werk een verhaal, begeleid door aangepast licht en muziek. Cultuur met een Studio 100-touch.