Hamsterhuren. Het is een woning huren met de optie ze later te kopen. Waarbij je de al betaalde huur kan aftrekken van de aankoopprijs. De formule blijkt zo'n succes dat de Limburgse initiatiefnemer en projectontwikkelaar Gilen ze wil uitrollen over het hele land. Doel: tegen midden volgend jaar 200 hamsterhuurwoningen aanbieden, ook van andere projectontwikkelaars.