Neckermann sluit een langdurig en exclusief partnerschap met Sunweb. De online touroperator gaat zijn reizen voortaan dus ook aanbieden in fysieke reisbureaus. Dankzij het distributienet van Neckermann hoopt Sunweb sneller te groeien in ons land, vooral in Wallonië. Ook voor Neckermann biedt de samenwerking voordelen.