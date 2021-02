Zondag wordt een hoogdag voor adverteerders in de VS, want dan wordt de Super Bowl, de American football-finale, uitgezonden. Traditioneel een kijkcijferhit. Meer dan 100 miljoen Amerikanen, die niet enkel kijken voor de sportieve prestaties, maar ook voor de legendarische reclameblokken. Voor een spot van 30 seconden moeten adverteerders 5,5 miljoen dollar neertellen. Ook in coronatijden.