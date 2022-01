Onze winkelkar wordt duurder. Het was voorspeld en het is nu ook aan het gebeuren. Dat stelt zakenblad Trends vast. In de eerste week van het nieuwe jaar zijn de prijzen in de hypermarkten van Carrefour met 4,4 procent gestegen vergeleken met het begin van de coronacrisis. Bij Delhaize met 3 procent. Colruyt lijkt nog even de kat uit de boom te kijken en in deze heeft die kat een naam: Albert Heijn.