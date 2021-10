Het viel de voorbije dagen op in de kwartaalrapporten. Reuzen in consumentengoederen als Unilever, Nestlé, Procter & Gamble en Danone verhogen hun prijzen door de stijgende kosten. De producten van Unilever worden in één klap zelfs 4,1 procent duurder. De bal komt daarmee in het kamp van de supermarkten te liggen. Volgens retailkenners zullen die op hun beurt de winkelprijzen optrekken. Al is dat een heel delicate oefening.