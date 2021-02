Het zal ook 9 winkels volledig vernieuwen en er 10 verhuizen, naar een nieuwe, betere plek. Het past in een grote uitbreidings- en vernieuwingsoperatie van Lidl. En als u de indruk heeft dat er al zo veel supermarkten zijn in uw buurt, dan kan dat kloppen: Retail-magazine Gondola berekent vandaag nog dat het aantal supermarktwinkels in ons land dit jaar de kaap rondt van 4000: het op 1 na hoogste aantal supermarkten per inwoner ter wereld.