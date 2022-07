Een van de oorzaken van de achterstand van België op het vlak van e-commerce, is de meertaligheid van ons land. Dat zegt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Die bracht met een studie de Belgische online handel in kaart. Ons land is al een kleine markt en wordt door retailers nog eens opgedeeld in een Franstalig en Nederlandstalig gebied, waardoor de e-commerce veel van haar schaalvoordeel verliest. Iets waar Nederland en Frankrijk geen last van hebben. Zij slagen er wél in om grote webshops uit te bouwen.