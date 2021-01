De tandartspraktijken MOND gaan samenwerken met de internationale European Dental Group of EDG. Dat is een netwerk van meer dan honderd tandklinieken in vijf Europese landen. De samenwerking moet de groei van MOND versterken. Zo voert het bedrijf gesprekken om zijn praktijkennet uit te breiden naar regio's waar het nog niet actief is : West-Vlaanderen, Limburg en de Brusselse Rand.