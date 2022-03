Vanochtend is voor het eerst de nieuwe 'taskforce agrovoeding' bijeengeroepen met daarin de belangrijkste spelers uit onze voedselketen. De taskforce moet voorkomen dat de oorlog in Oekraïne bij ons voor lege winkelrekken zorgt. Volgens de federatie van de voedingsindustrie Fevia hebben drie op de tien voedingsbedrijven hun productie al verminderd of wilen ze dat binnenkort doen omdat ze grondstoffen missen of omdat ze de fors gestegen kosten voor die grondstoffen en voor energie niet kunnen doorrekenen aan de supermarkten.