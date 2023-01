Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan bedrijven ook over de landsgrenzen op zoek naar werknemers. De Belgische HR-dienstverlener ASAP heeft al 30 jaar ervaring met het zoeken van talent in het buitenland. In de fabriek van koffiebrander Beyers in Puurs werken al 9 operatoren die door ASAP elders in Europa werden gerecruteerd. En daar komt voor de nieuwkomers natuurlijk meer bij kijken dan enkel de nieuwe job.