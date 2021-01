De voorbije dagen was er in de media commotie over een tuchtvonnis voor de bekende psychologe Kaat Bollen. Volgens haar beroepsvereniging kleedt de dame zich op sociale media 'te sexy' waarmee ze de waardigheid van het beroep in het gedrang brengt. Bollen is zelfstandig psychologe, maar het roept de vraag op: wat kunnen werkgevers inzake outfit zoal opleggen aan hun werknemers? Ze mogen zeker en vast bepaalde eisen stellen maar dat moet dan wel duidelijk in functie van de jobinhoud zijn', zegt Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KU Leuven.