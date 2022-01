De Belgische start-up Effitrax heeft een bakje ontwikkeld dat de wereld van fleet management op z'n kop moet zetten. Meer bepaald het beheer van vrachtwagens, zoals betonmolens, kranen of vuilniswagens. Met de hard- en softwareoplossing is het mogelijk in real time en op afstand te volgen wat de machines doen en hoe ze presteren. Z'n product is net gelanceerd en z'n eerste klanten aan boord gehaald, en nu wil Effitrax met 1 miljoen euro vers kapitaal de transportwereld veroveren.