Technologiebedrijf Xenics heeft z'n eigen cleanroom in dienst genomen in Tienen. Een forse investering van 7,5 miljoen euro. Xenics bouwt sensoren voor uiterst nauwkeurige camera's en microscopen. Met een resem toepassingen in onderzoek en industrie. Het technologiebedrijf gebruikte tot hiertoe de cleanrooms van Imec, en kan nu stevig doorgroeien.