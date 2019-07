De technologiebedrijven zijn hoopvol dat de nieuwe Brusselse regering enkele van de jarenlang aanslepende problemen in het gewest gaat aanpakken. Zoals de mobiliteit, de hoge werkloosheidsgraad en de stralingsnormen voor gsm-operatoren. Het regeerakkoord bevat in elk geval concrete ideeën. Aan de nieuwe regering om die ook snel in de praktijk om te zetten, zegt technologiefederatie Agoria.