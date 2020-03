De technologiebedrijven in ons land zien hun omzet halveren in volle coronacrisis. De vraag valt terug, de bevoorrading stokt en er komt minder personeel opdagen. 1 personeelslid op de 10 is afwezig in de sector. Ondanks de malaise hebben technologiebedrijven nog aanwervingsplannen. Maar het tij is aan het keren.