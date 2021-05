De coronacrisis is nog niet eens helemaal verteerd, of een oud zeer steekt alweer de kop op: de krapte op de arbeidsmarkt. In een enquête van werkgeversorganisatie Voka bij 600 Vlaamse bedrijven, zegt twee op de drie dat ze moeilijker dan anders geschikt personeel kunnen vinden. Bij de grote bedrijven is dat zelfs drie op de vier. Die krapte legt een hypotheek op de economische heropleving na de pandemie.