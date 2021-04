De coronapandemie heeft al heel wat productieketens overhoop gehaald. Denk maar aan het tekort aan computerchips, dat al weken voor problemen zorgt in de autosector. Maar nu blijkt er ook een tekort aan... ketchup! Vooral individuele porties, verpakt in een plastic zakje. Daar is veel meer vraag naar, door de groei van afhaalmaaltijden. En dat drijft de prijs van ketchup op.