Wonen in de hoofdsteden van de vijf Vlaamse provincies wordt snel duurder, zo blijkt uit de Notarisbarometer. De huizenprijzen zijn er gemiddeld meer dan 8% gestegen, en in Leuven en Gent zelfs meer dan 10%, in amper een jaar tijd! Er is duidelijk een veel grotere vraag naar stadswoningen, dan er aanbod is. En dat onevenwicht is het grootst in Leuven.