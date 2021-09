Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil langdurig zieken sneller weer aan het werk krijgen met 'Terug naar Werk'-coördinatoren. Dat is nodig, want in België zijn bijna een half miljoen mensen langdurig ziek. De terugkeercoaches moeten op termijn 24.000 mensen per jaar weer naar een job begeleiden. Dit jaar trekt de federale regering 1 miljoen euro uit voor het plan.