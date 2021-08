Tesla werkt aan de bouw van een mensachtige robot. Dat heeft CEO Elon Musk gisteren bekend gemaakt. De 'Tesla Bot' zal lijken op een mens, met armen, benen en een hoofd en is gebaseerd op de technologie en artificial intelligence van de zelfdrijdende Tesla-wagens. Het eerste prototype moet volgend jaar af zijn. Volgens Elon Musk zullen ze ingeschakeld kunnen worden voor huishoudelijke taken, of eenvoudig en saai repetitief werk.