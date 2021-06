Elon Musk heeft een nieuwe Tesla voorgesteld: de Tesla S Plaid. Het is de opvolger van de Tesla S die bijna tien jaar geleden in productie kwam en de markt van de elektrische wagens op zijn kop zette. De Tesla S Plaid kan enkele indrukwekkende prestaties voorleggen. En dat moet ook want er is veel concurrentie van de traditionele autobouwers.