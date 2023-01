Tesla loopt reputatieschade op in Zuid-Korea. Met een stevige boete van 2,2 miljoen dollar er bovenop. De Amerikaanse autobouwer zou de markt verstoord hebben en de consument misleid hebben met foutieve of verzwegen informatie. Pittig detail: Zuid-Korea is de thuismarkt van z'n opkomende concurrenten in elektrische wagens, Hyundai en Kia.