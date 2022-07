De West-Vlaamse ondernemer Luc Tack doet een nieuwe poging om zijn chemiegroep Tessenderlo en weefmachineproducent Picanol te fuseren. Concreet wil hij aandelen van Picanol omruilen in Tessenderlo. In dat bod waardeert hij Picanol op 831 miljoen euro en Tessenderlo op 1,7 miljard. Als het lukt, krijgen referentieaandeelhouders Luc Tack en Patrick Steverlynck 64 procent van de nieuwe fusiegroep in handen.