Test Aankoop doet een ultieme poging om via een minnelijke schikking voor de Belgische consumenten een schadevergoeding uit de brand te slepen in de Dieselgate-zaak. Volkswagen gebruikte sjoemelsoftware, waardoor het leek alsof zijn wagens minder uitstootten dan in werkelijkheid het geval was. Als de Duitse autobouwer geen schikking wil treffen, is Test Aankoop van plan volgend voorjaar een proces aan te spannen.