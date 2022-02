De openbare aanklager van Texas eist een miljardenboete van Meta, het bedrijf achter sociale netwerkapps als Facebook. Reden is dat Meta jarenlang stiekem een algoritme voor gezichtsherkenning trainde met foto's en video's van z'n gebruikers. Het algoritme werd daardoor zo slim, dat het in meer dan 97% van de gevallen de juiste persoon herkent. Na privacyklachten is Meta gestopt met die gezichtsherkenning.