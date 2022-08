Na het nieuwe recordniveau van gisteren zijn de Europese gasprijzen ook vandaag opnieuw gestegen. De prijzen liggen nu zowat 15 keer hoger dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar. Ook de elektriciteitsprijzen gingen weer fors de hoogte in. En dat wreekt zich op onze industrie. Enkele tientallen bedrijven in ons land zullen na de zomer de productie tijdelijk stilleggen. Openblijven is geen optie meer, want dan draaien ze met verlies.