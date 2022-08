Lotus Bakeries gaat een derde fabriek bouwen voor z'n succesvolle Biscoff-speculooskoekje. Die komt in Thailand, om van daaruit jaarlijks ruim een miljard koekjes over heel Azië te verdelen. Een groeimarkt, waar Lotus nu al volop actief is. En daar eindigt de ambitie niet voor het kosmopolitische koekje.