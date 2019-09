De hogesnelheidstreinen Thalys en Eurostar willen samensmelten. Dat zou binnen anderhalf jaar al een feit kunnen zijn. Samen willen ze meer reizigers vervoeren. Tegen 2030 zo'n 30 miljoen. Nu is dat samen nog geen 20 miljoen. Ook de Belgische NMBS is betrokken in de operatie, met een particapatie van 40 procent in Thalys.