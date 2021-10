Spoorbedrijf Thalys heeft in Brussel zijn eerste, vernieuwde hogesnelheidstrein voorgesteld. Die gaat in eerste instantie rijden op het traject Parijs-Amsterdam. Thalys is van plan zijn hele vloot te vernieuwen en te fuseren met Eurostar. En zo opnieuw aan te knopen met groei, na de rampzalige coronaperiode.