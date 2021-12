Luchtvaart en corona. Twee begrippen die niet goed samengaan. Tenzij we het over privéjets hebben. Want die zitten in de lift. The Aviation Factory, specialist in privévluchten op maat, ziet z'n omzet dit jaar groeien tot 40 miljoen euro, in 2020 was dat nog 30 miljoen. De Antwerpse luchtvaartmakelaar versterkt zich nu met een vestiging in Scandinavië.