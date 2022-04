Binnenkijken in de cockpit van een maanlander, of naast een Saturnus Vijf-raket staan. Je hoeft er niet voor naar Amerika. In Antwerp Expo loopt tot aan de zomer de ruimtevaart-tentoonstelling "Space - The Human Quest". Een hobbyproject van serieel ondernemer en durfkapitalist Jürgen Ingels. Uit fascinatie voor de ruimtevaart bouwde Ingels de voorbije decennia een indrukwekkende collectie op.