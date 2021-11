Brussel is een businessclub rijker. Eigenlijk moeten we zeggen een 'social impact-club'. The Merode, in het gelijknamige Hotel de Mérode, is de opvolger van de legendarische zakenclub Cercle de Lorraine. Die ging vorig jaar failliet. Bruno Pani, eigenaar van het evenementenbureau Profirst, nam de club over en blies er nieuw leven in.