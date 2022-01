'Nooit eerder zo veel faillissementen'. Hopelijk wordt het geen krantenkop postcovid. Het was er al een precovid en sloeg toen op de eerste helft van 2019. Voor theatermaker Christophe Aussems, zelf zoon van zelfstandigen, was het krantenartikel de aanleiding om een inkijk te geven in de mens achter de statistieken. Op basis van diepgaande interviews met gefailleerde ondernemers maakte hij de voorstelling 'Man in de mist'. Het Nieuwstedelijk, het stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk, toert er nu mee door Vlaanderen.