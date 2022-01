De oprichtster van het Amerikaanse medtechbedrijf Theranos, Elizabeth Holmes, is schuldig aan fraude en samenzwering. Dat heeft een Amerikaanse rechtbankjury geoordeeld. De 37-jarige Holmes was jarenlang een icoon in Silicon Valley. Ze beweerde een revolutionaire bloedtest te hebben ontwikkeld waarmee ze ziektes kon opsporen. Nu riskeert ze een lange gevangenisstraf.