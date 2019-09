De komende 24 uur worden cruciaal voor het voortbestaan van Thomas Cook België. Dat heeft de directie in de late namiddag gezegd aan het personeel. In ons land werken 600 mensen voor Thomas Cook, dat hier vooral bekend is van het merk Neckermann. Ze werken ondermeer op de hoofdzetel in Zwijnaarde en in de Neckermann-winkels. Hoewel Thomas Cook België naar eigen zeggen rendabel is dreigt het nu meegesleurd te worden in de val van z'n moederbedrijf.