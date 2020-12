'Umicore zal een winnaar blijven in de batterijsector' - dat zegt Thomas Leysen, voorzitter en bezieler van de materialengroep. Hij doet dat in ons programma Z-Talk morgen. Leysen weerlegt dat er een tweespalt is in Umicore met de recyclagedivisie die boomt versus de batterijtak waarvan de winst dit jaar 60 procent terugloopt. 'De vraag naar onze batterijmaterialen gaat enorm toenemen' zegt de voorzitter.