Die coronamaatregel geldt voor alle bedrijven en overheidsdiensten waar het kan. Dat betekent dat de komende weken zowat de helft van de Vlaamse werknemers aan telewerk zal doen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen wie in staat is om te telewerken. Geert De Poorter, de directeur van de FOD werkgelegenheid - die ook verantwoordelijk is voor de controles - roept werkgevers op om het gezond verstand te gebruiken. We vroegen hem om de regels duidelijk op een rijtje te zetten.