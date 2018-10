Thunder Power wil elekrtische wagens bouwen in Charleroi

In Charleroi is de "Chloé" voorgesteld. Da's de elektrische stadswagen van het Chinese Thunder Power. Het gaat die bouwen op de oude site van Caterpillar. Het onbekende Chinese automerk belooft honderden en op termijn zelfs 4.000 jobs in Charleroi. Het project is met heel wat scepsis onthaald: zo moest de Waalse overheid een voorschot storten op een bankrekening op de Maagdeneilanden. Maar stilaan begint het toch vorm te krijgen.