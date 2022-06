De ticketverkoop voor het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen kent een vliegende start. Alleen al in de eerste twee uur gingen 2.000 tickets de deur uit. Liefhebbers hebben dan ook lang geduld moeten oefenen. Elf jaar lang was het KMSKA gesloten voor een spectaculaire make-over die uiteindelijk zowat 100 miljoen euro kostte. Het resultaat is een toeristenmagneet, die zich wil meten met het wereldberoemde Rijksmuseum in Amsterdam.