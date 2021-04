TikTok riskeert in het Verenigd Koninkrijk een veroordeling voor het verzamelen van persoonlijke data van kinderen. De app met korte video's is razend populair bij jongeren. Maar er wordt al een tijdje gevreesd dat het de Chinese eigenaar Bytedance vooral te doen is om zoveel mogelijk persoonsgegevens te bemachtigen. In naam van miljoenen Britse en Europese kinderen is daarom nu een massaproces gestart.