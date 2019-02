Tilman wil plantgeneeskunde "upgraden"

De Naamse specialist in plantgeneeskunde Tilman investeert volop in klinische studies. Z'n pillen hebben nu nog het statuut van voedingssupplementen, maar het laboratorium Tilman wil ze laten erkennen als geneesmiddelen. Goed voor de geloofwaardigheid én voor de export. Tilman is vooral bekend van Antimetil, de marktleider in ons land in de bestrijding van misselijkheid.