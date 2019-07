Kriekenlambiek uit ons land vermengd met Iers Guinnessbier. Het lijkt misschien een wat vreemde combinatie, maar het valt blijkbaar wel in de smaak bij bierkenners. De 'Timmermans Guinness' heeft op de World Beer Challenge in Portugal in elk geval al een gouden medaille weggekaapt. In die wedstrijd nemen de beste bieren uit de hele wereld het tegen mekaar op.