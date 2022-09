De huisbaas van de toekomst worden. Dat is de ambitie van de nieuwe start-up Yally, een samentrekking van your ally, jouw bondgenoot. Yally is een joint-venture tussen de beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC en de gezamenlijke infrastructuurpoot van Belfius en Gimv. Zij gaan de komende 2 jaar 100 miljoen euro investeren in de aankoop van huurwoningen, om die vervolgens energiezuinig te maken.