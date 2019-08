De toeleveranciers in de automotive sector in ons land hebben hun omzet in de eerste jaarhelft met liefst 15 procent zien teruglopen. Dat zegt technologiefederatie Agoria. In ons land zijn er 130 van die toeleveranciers met meer dan 50 werknemers. Alles samen stellen die meer dan 13.000 mensen tewerk. Een impact op de vaste tewerkstelling ziet Agoria nog niet.