Een groep van 16 toeleveranciers van de horeca vraagt meer duidelijkheid over de heropening op 1 mei. "Momenteel zijn we niet zeker of de cafés en restaurants begin mei wel opnieuw open mogen gaan", zeggen de toeleveranciers. "Zo'n perspectief is nochtans broodnodig om ons productieproces op te starten", verklaart de CEO van industriële bakkerij La Lorraine.