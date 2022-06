Toerisme Vlaanderen is op zoek naar ondernemers die willen investeren in de herbestemming van de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Ze zouden daar commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen zolang die respect hebben voor de ziel van de abdij. De herbestemming van religieuze erfgoedsites wordt steeds actueler. De Brugse abdij is een mooie testcase.