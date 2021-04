De dierenspeciaalzaak Tom & Co viert z'n dertigste verjaardag met een recordomzet van ruim 240 miljoen euro. Liefst 15% meer dan het jaar voordien. Nu mensen aan huis gekluisterd zitten door de coronabeperkingen, zoeken ze vaker het gezelschap van een huisdier. Winkelketen Tom & Co surft mee op de hype en wil dit jaar alweer vijf nieuwe winkels openen in ons land.