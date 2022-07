Na twee moeilijke coronajaren vond afgelopen weekend opnieuw de hoogmis van de dansmuziek plaats. Tomorrowland in het Antwerpse Boom ontving dit weekend maar liefst 200.000 mensen, en doet dat de komende twee weekends nog eens over. Door het festival eenmalig drie in plaats van twee weekends te organiseren, kan de organisator met beperkte extra moeite de financiële verliezen van de voorbije twee covidjaren goedmaken.