Top-CEO's vragen ambitieus klimaatbeleid

Na jongeren, academici en het middenveld eisen nu ook bedrijfsleiders meer klimaatambitie. Al meer dan honderd CEO's hebben "Sign for my Future" onderschreven. Dat is begonnen als burgerinitiatief, maar intussen uitgegroeid tot een brede coalitie. Doel: zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om van de volgende regeringen een krachtig klimaatbeleid te eisen.